整体師・楽しんご（46）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、家事を面倒くさがる人々にある提案をした。楽しんごは「最近よく見るんだけど『食器洗い面倒』『料理面倒』『掃除面倒』『お風呂掃除ムリ』って」と切り出すと「だったらさ、思い切ってお手伝いさん雇うのも一つの選択だと思う」と提案する。「うちはお願いしてるけど、ご飯作ってくれる、洗濯してくれる、お風呂もトイレもピカピカ、布団まわりも大掃除