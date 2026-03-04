ホンダと中国メーカーとの合弁会社が2022年に発売したEV「e:NS1」ホンダが中国で生産する電気自動車（EV）を国内に輸入して今春にも売り出す方針であることが4日、分かった。2022年から中国で販売している「e:N（イーエヌ）シリーズ」をベースにする。中国市場では地場メーカーとの競争激化で販売減少が続いており、売り先を拡大することで工場の稼働率を高める狙いがある。日本での車名は「インサイト」とすることを検討して