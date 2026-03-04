前日比2033円51銭安で節目の5万5000円を割り込んだ日経平均株価の終値を示すモニター＝4日午後、東京都港区の外為どっとコム4日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が連日で急落した。終値は前日比2033円51銭安の5万4245円54銭で、節目の5万5000円を約1カ月ぶりに割り込んだ。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、2日から3日間の下げ幅は計4600円超（約8％）となり、株価は2月の衆院選投開票前の水準に戻った。取