イラン情勢を受け、きょうも株価は急落です。平均株価は一時、2600円以上値下がりし、歴代5位の値下がり幅となりました。東証から中継です。市場は、きょうもリスク回避の「売り」一色でした。きょうの東京株式市場は全面安の展開となり、日経平均株価は一時、2600円を超える値下がりとなりました。結局、終値はきのうより2033円安い5万4245円で、歴代5番目の値下がり幅を記録。イラン情勢の混乱を受け、原油価格が上昇し、企業業