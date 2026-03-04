イランによるホルムズ海峡の閉鎖を受け、日本の船舶にも影響が出ています。日本船主協会は、協会に所属する44隻の船がペルシャ湾に取り残されていることを明らかにしました。日本船主協会長澤仁志 会長「当協会会員船舶、船員がペルシャ湾で身動きが取れない状況となっております。船員および船舶の安全を第1としつつ、1日も早くホルムズ海峡周辺の安全が確保され、わが国に必要なエネルギー、物資輸送が再開できることが望