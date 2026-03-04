犬が花粉症になると起こる症状 1.皮膚が赤くなる 犬が花粉症になると、皮膚が赤くなることがあります。 顔回り 耳の中 目の周り ワキの下 内もも これらは犬が花粉症になってしまったとき、とくに皮膚が赤くなりやすい部位です。皮膚に花粉が付着することで、アレルギー反応を引き起こし、赤くなります。 皮膚が赤くなること以外の症状が全く出ない場合もあり、なかなか気づきにくいものです。花粉が飛