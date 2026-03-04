関西エアポートは、関西国際空港第1ターミナル国際線制限エリアに、クレジットカードラウンジ「NORTH LOUNGE」を4月1日にオープンする。制限エリア内の複数のクレジットカードラウンジを、中央エリアに集約した。「関西の空気を感じながら、心をほどく。」をコンセプトに、大阪・関西らしさが散りばめられた洗練された空間としている。各種ドリンク類に加え、フランス産シロップのノンアルコールモクテルを、無料で楽しめる。さら