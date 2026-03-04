世界平和統一家庭連合・旧統一教会に対する解散命令請求について、東京高裁は一審に続き解散を命じる決定を出しました。北海道内の被害者からは安堵の声が聞かれました。（教団側の弁護士）「信じられないですね。こんなことがあって良いのかな。法治国家じゃないという感想につきますね」取材に応じたのは旧統一教会側の弁護士です。教団を巡り３月４日、東京高裁はー『解散命令』旧統一教会を巡っては高額献金の問題などが