「ラクーナ クッション フリー プラス AE」（左から：ショコラブラック、フランベージュ、ビターブラウン、クラウディブルー）赤ちゃん本舗は、ニューウェルブランズ・ジャパンが展開する「アップリカ」のファーストベビーカー「ラクーナ クッション フリー プラス AE」を3月27日から、全国のアカチャンホンポとオンラインショップで発売する。「ラクーナ クッション フリー プラス AE」は、4輪フリーで自由自在に動けるとのこと。