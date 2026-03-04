東芝ライフスタイルは、冷凍室の使いやすさと冷凍食材の品質保持を追求した6ドア冷凍冷蔵庫の新シリーズ「FREEZA」を開発。「GR−A590WFS」と「GR−A540WFS」の2機種を4月下旬に発売する。新製品では、182L（国内家庭用冷凍冷蔵庫（定格内容積551L−600Lクラス）において。3月3日現在。同社調べ）の大容量冷凍室をまんなかに配置。また、急速冷凍、低温保存、スピード解凍の3ステップによって、霜付きやドリップを抑えて、素材本来