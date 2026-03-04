「CROSSWIND 70（クロスウィンド 70）」ヨネックスは、バドミントン競技の持続的な発展とサステナビリティへの取り組みの一環として、高い競技性能と素材革新を両立したバドミントン競技用シンセティックフェザーシャトルコック「CROSSWIND 70（クロスウィンド 70）」を一部大会から使用開始する。同製品は、合成球のカテゴリーでありながら、練習から競技レベルの使用に耐えうる性能と品質を目指した。「未来の大会球」として新た