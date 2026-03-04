モデルの大倉士門（32）が4日、自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠中の妻でタレントの“みちょぱ”こと、池田美優（27）との食事について伝えた。大倉は「マラソンでの食事制限も終わり、この日は、みーと2人でパスタ4種類食べた時」と書き出し、パスタが並んだテーブルの写真を公開した。そして「妊娠中で大食いの俺と同じぐらい最近ご飯を食べてくれるので嬉しい」と告白。「ちなみに、数日前は、つけ麺大盛り食べ