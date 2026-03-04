声優の桂玲子さんが、２月２２日午前９時３３分に誤嚥性肺炎による呼吸不全のため亡くなったことが４日、所属事務所・俳協から発表された。８９歳。通夜・葬儀は親族の意向により、近親者のみで執り行われた。同事務所は公式サイトで訃報を伝えるとともに「長年にわたり、俳優桂玲子にご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます」と偲