演歌歌手坂本冬美（58）が“デビュー記念日”の4日、東京・タワーレコード新宿店で、この日発売の新曲「遠い昔の恋の歌」の発売記念イベントを行った。87年3月4日に「あばれ太鼓」でデビューし、この日から40周年に突入する。新宿には“因縁”がある。09年1月に新曲「アジアの海賊／また君に恋してる」の発売記念のゲリラライブを歌舞伎町で実施した際、マイクの不具合でイベントを一時中断した。それから約17年。約9年ぶりとなる