すぐに仕事に取り掛かるにはどうしたらいいか。医師の奥村歩さんは「『金曜日までに面倒な仕事を片づけると、清々しい気分で週末を迎えられる』というのは間違いだ。脳内物質の観点から考えると、この行動こそが、休み明けの仕事がうまくいかない原因となりえる」という――。※本稿は、奥村歩『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／nambi