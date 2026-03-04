丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は3月4日より、「本格炭火焼き鳥丼」を販売する。なか卯「本格炭火焼き鳥丼」「本格炭火焼き鳥丼」は、備長炭で香ばしく焼き上げた鶏もも肉を、白ネギとともに、2種の醤油や青森県産黒にんにくを使用したタレに絡めて、ごはんの上に盛り付けた一品。香ばしくジューシーな炭火焼き鳥と、奥深い味わいの甘めのタレが染み込んだごはんは相性抜群で、食べ進める手が止まらなくなること間違いなし。お好