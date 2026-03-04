日本で過熱する英語教育は本当に必要なのか。ベンチャーキャピタリストの原丈人さんは「文化は言語によって伝わっていく。英語教育が過熱し、日本語の重要度が下がっていけば、日本の文化、伝統が大幅に傷つけられた状態になる」という――。※本稿は、原丈人『THE BEST WORK「最高の仕事」を生きる』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。■私たちの言葉は「思考」と深く結びついているあなたは、この記事を日本語で