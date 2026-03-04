１２７期、１２８期のルーキーを紹介する「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！新人競輪選手紹介」。今回登場の加藤駿（２８＝愛知）は８年間のサラリーマン生活を経て競輪界に身を投じた経歴の持つ。爽やかな風貌と受け答えの裏には、絶対にあきらめない執念と根性が宿っている。もともとプロスポーツ選手には強い憧れを持っていた。子供の頃からトリッキング（蹴り技に宙返りなどを織り交ぜたアクロバティックな競技）に取り組むなどスポ