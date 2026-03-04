楽天に所属するコーチら2人にも賭博の疑い楽天は4日、球団関係者がオンラインカジノに関与したとして賭博の疑いで書類送検されたと一部メディアで報じられたことについてリリースを発表。「該当者から自主申告があったため、宮城県警にご相談し、捜査にも真摯に対応してまいりました」と説明した。今回、楽天の関係者が賭博の疑いで書類送検されたと一部メディアで報じられていた。オンラインカジノを巡っては2025年2月、オリ