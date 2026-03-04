“広報部長”エルコリが発案ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチェコ代表のパベル・ハジム監督は4日、東京ドームで前日会見に臨んだ。強化試合ではカタカナで「チェコ」と記されたユニホームを着用。「これは、日本のファン、日本の野球、そしてこの3年間我々を多大にサポートしてくれた日本という国へのリスペクトの証です」と明かした。チェコ代表は宮崎でキャンプを行った。ロッテとの練習試合では、胸