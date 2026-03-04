Netflixのアメリカドラマ『ブリジャートン家』シーズン4でヒロインのソフィー役を演じた韓国系オーストラリア人の女優ハ・イェリンが、露出シーンの撮影秘話を明かした。3月4日、Netflixコリアは、ソウル中区の明洞（ミョンドン）コミュニティ・マシルにて、ドラマ『ブリジャートン家』シーズン4の記者懇談会を開催した。【画像】韓国女優の大胆“濡れ場”この場には、シーズン4でヒロインのソフィー役として活躍したハ・イェリン