農林水産物･食品を巡る日中関係は､それぞれの政治経済･社会環境の変化に伴って､関係の悪化と修復を繰り返してきた｡本稿では､日中食品ビジネスの変遷を振り返りながら､中国市場で現在進行している規制･消費者意識･制度変更が､日本企業の事業戦略にどのような影響を及ぼしているのかについて、大東文化大学の森路未央准教授が解説する｡〈2010年頃を境に日中食品ビジネスが多様化〉周知のとおり､中国は1978年末に市場経済体制への転換