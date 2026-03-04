故イ・ソンギュンさんが突然この世を去ってから、3度目の誕生日を迎えた。イ・ソンギュンさんの友人として知られる俳優のキム・ジンギョンが、墓所を訪れ故人を追悼した。【写真】イ・ソンギュンさんの死から約20日…妻が写真公開キム・ジンギョンは自身のSNSに、「誕生日おめでとう。雨のせいで気分が沈むよ。僕は覚えているから、君も覚えていて。夢でおしゃべりしよう、ソンギュン」という言葉とともに、短い動画を投稿した。公