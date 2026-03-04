3月31日に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）。3日に記念セレモニーが報道関係者に向けて公開され、仲里依紗（36）、永尾柚乃（9）、千葉雄大（36）、森崎ウィン（35）がお祝いに駆けつけた。当日はあいにくの雨模様だったが、セレモニーのパレードでは人気キャラクターやダンサーたちと一緒に会場を盛り上げていたという4人。その様子は各メディアでも伝えられたが、なかでも注目を集めたのは千葉のビジ