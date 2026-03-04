観音寺警察署 覚せい剤を使用した疑いで、香川県観音寺市の無職の男（66）が4日、逮捕されました。 観音寺警察署によりますと、男は2026年2月18日までに若干量の覚醒剤を接種し、使用した疑いが持たれています 男は2026年2月18日、観音寺市のホームセンターでCDなどを盗んだ疑いで現行犯逮捕されました。警察が男の尿検査を実施し、反応があったということです。 警察は、男の認否を明らかにしていません