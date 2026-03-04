西粟倉村提供 岡山県西粟倉村が、6日に開幕するミラノ・コルティナ パラリンピックのクロスカントリースキーに出場する新田佳浩選手（西粟倉村出身）の応援コーナーを「あわくら会館」に設置しました。 パラリンピックに8大会連続で出場する新田選手は、これまでに3個の金メダルを獲得している「レジェンド」です。応援コーナーには、新田選手のメッセージや写真などが展示さ