フジテレビ系人気アニメ「サザエさん」（日曜・午後６時半）で、波野イクラちゃんなどの声を担当した声優・桂玲子さんが、２月２２日に死去した。所属する東京俳優生活協同組合が４日、公式サイトで発表した。「当組合所属俳優桂玲子儀令和８年２月２２日（日）午前９時３３分、誤嚥性（ごえんせい）肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年８９」と訃報を伝えた。「通夜葬儀に関しましては親族の意向により