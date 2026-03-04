巨人は、５月１２日にぎふしん長良川球場（岐阜市）で開催する広島戦の入場券の一般販売を３月１４日（土）午前１０時から開始すると発表した。ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ会員などが対象の先行販売は５日正午から順次受け付けとなる。またこの試合は、オフィシャルスポンサー・アイダ設計提供の「アイダ設計ナイター」として開催される。料金などは以下の通り。▽指定席Ｓ（ネット裏）８０００円▽ベンチサイドシート（一塁側