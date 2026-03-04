◆女子アジア杯▽１次リーグ第１節日本２―０台湾（４日、オーストラリア・パース）２大会ぶりの優勝を目指すＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは、初戦で同４０位の台湾に２―０で勝利した。ニルス・ニールセン監督はＭＦ長谷川唯とＭＦ谷川萌々子をそろってインサイドハーフに起用。２４年１２月の監督就任以降、初めて長谷川と谷川をともに先発させた。前半はラインを低く保ち、守備を固めてくる相手を突破できな