ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは4日、強化試合を行った大阪から1次ラウンドの舞台である東京に移動した。フリー打撃では森下翔太が22スイングで7本の柵越えを放つなど、好調ぶりを見せつけた。一部の選手が練習せずに休養にあてる中、同僚の佐藤輝らと元気に練習参加。ネットフリックス大会アンバサダー務める渡辺謙も見守る中、フリー打撃では左中間席上部の看板にぶち当てるなど、圧巻