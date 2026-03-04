声優の桂玲子さんが2月22日に亡くなった。89歳。所属事務所の公式サイトで4日に発表された。桂さんはアニメ『サザエさん』初代イクラちゃんのほか、カオリちゃん、リカちゃんも演じており、ネット上では驚きとともに追悼の声であふれている。【画像】6月には…『サザエさん』イクラ役を降板していた桂玲子、新イクラ役も発表訃報について事務所の公式サイトでは「当組合所属俳優桂玲子令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤