スポーツアパレルブランドFILA Japanは4日、X公式アカウントを更新。2月末で7人組グループ・IMP.との契約終了を発表した。【別カット】ギュッと身を寄せて…家族感あふれるIMP.公式アカウントでは「IMP.の皆様との契約が2月末で終了致しました。常に全力でブランドの魅力を伝えてくれたメンバー、そして熱い声援を送り続けてくださったファンの皆様、本当にありがとうございました。これからのIMP.のさらなる飛躍を、FILAはこ