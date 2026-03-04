政府は、インテリジェンス機能強化に向けて創設を目指す「国家情報局」に、交流サイトでの偽・誤情報拡散を防ぐ専門部署を置く検討に入った。外国勢力の影響工作を阻止する狙いがある。政府関係者が4日明らかにした。