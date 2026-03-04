境港に陸揚げされるクロマグロ＝2025年5月、鳥取県境港市水産庁が4月1日からクロマグロの大型魚（30キロ以上）を陸揚げできる漁港を指定し、それ以外の場所では原則禁止する方針を固めたことが4日分かった。違法漁業で取られたマグロや漁獲が未報告のマグロの流通を阻止し、資源管理を強化する狙い。近く農相名で告示する。漁業法と流通適正化法の改正法施行に合わせた措置。改正法はクロマグロの漁業者や流通業者に個体数の報