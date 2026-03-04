衆院選の総括について説明する国民民主党の玉木代表（左）＝4日午後、東京都千代田区国民民主党は4日の総務会で、衆院選総括を決定し、要旨を発表した。公示前の27議席からほぼ横ばいの28議席となった結果に関し「何とか踏みとどまったのが実態」と分析。「新鮮味のあるイメージを打ち出せず、無党派層の離反を招いた面もある」と指摘した。高市早苗首相による突然の衆院解散で「新人候補の擁立が直前に集中し、急造感は否めな