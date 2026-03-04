関西エリアの放送局12社でつくる関西アナウンス責任者会が新設した「第1回関西アナウンス大賞」のラジオ部門の大賞に朝日放送テレビ（ABC）の小櫃（こびつ）裕太郎アナウンサー（25）が選ばれた。受賞対象は、ABCラジオの音楽番組「ミュージックジェルム」内のコーナー「世界遺産の世界」（25年11月19日放送）。同コーナーは世界遺産検定2級を持つ小櫃アナが知識を生かし、言葉でリスナーを“世界遺産ツアー”に連れていく企画。聴