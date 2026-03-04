■AFC女子アジアカップオーストラリア2026日本2ー0チャイニーズ・タイペイ（日本時間4日、オーストラリア）AFC女子アジアカップのグループステージ第1節が行われて、日本女子代表（FIFAランク8位）はチャイニーズ・タイペイ女子代表（同40位）と対戦し、前半は引いて守ったチャイニーズタイペイを崩せず0−0で折り返したが、後半16分に谷川萌々子（20）が先制ゴール、さらに後半アデショナルタイムに清家貴子（29）が2点目を奪い