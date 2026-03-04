中東情勢長期化への懸念が強まり、日経平均株価は過去5番目の下げ幅となりました。日経平均株価は一時2600円以上値を下げ、1か月ぶりに5万3000円台まで下落する場面もありました。イランへの攻撃が始まる前の株価から、5000円以上、値を下げた形です。都内の証券会社では、先行きの懸念などから、顧客から通常に比べて2倍ほどの電話がかかってきました。岩井コスモ証券担当者「長期化するリスクがあるということで、それを相場が