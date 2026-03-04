日本代表「侍ジャパン」は4日、強化試合を行った大阪から5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの舞台である東京に移動。村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）は、決戦の地に足を踏み入れ「いよいよ始まるな」と気持ちを新たにした。初戦の台湾戦まであと2日。いよいよ始まる自身2度目のWBCに向け、久しぶりに東京ドームのグラウンドに足を踏み入れた村上は「球場の雰囲気含めてWBC仕様