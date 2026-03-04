日本テレビは4日、4月期の改編説明会を行った。この春で土曜午後10時の「with MUSIC」、金曜午後7時の「ニノさん」、土曜午後1時半の「キントレ」などが終了する。大井秀一総合センター部長は終了番組の理由を聞かれ「始まる番組があれば終わる番組もある。総合的判断で決断させていただいた」と話した。同枠で新たに報道番組が始まる「with MUSIC」については「悪かったわけではない」としつつ「プライム帯で報道番組がないのは日