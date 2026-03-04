高知県高知市の「わんぱーくこうちアニマルランド」で暮らす、ホンドタヌキの「ポタコ」ちゃん。彼女が見せた、あまりにも無防備で愛らしい「うたた寝」の姿が、SNSを中心に大きな感動と癒やしを広げています。公式X（@KochicityZoo）が投稿した「夢の世界へ行く寸前のタヌキ」という一文。そこに添えられた動画には、多くの人が驚く光景が収められていました。【動画】「可愛すぎ！」立ったままうたた寝するタヌキ立ったままうた