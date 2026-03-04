日産の新型「小型ミニバン」発表！ インド市場向け「グラバイト」への日本ユーザーからの反響は？ 2026年2月18日に日産のインド法人は、全長4m以下で3列シートを備える新型MPV「グラバイト」を発表しました。100万円を下回る価格帯で展開される戦略モデルです。インド市場向けの本モデルですが、日本国内のユーザーからも仕様や導入に関する多数の意見が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型ミニバン」