ホンダ「“新”モンキー125」発表！ホンダは2026年3月6日に、原付二種レジャーバイク「モンキー125」のカラーバリエーションを変更して発売します。モンキー125は、丸みを帯びた台形フューエルタンクや厚みのあるタックロールシート、アップマフラーといった特徴的なデザインを備え、ひと目で「モンキー」らしさが伝わるモデルで、旧モデルの雰囲気をそのままに、各パーツのサイズや形状にこだわり、絶妙なバランスを実現して