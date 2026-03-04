ウエニ貿易は、スマートリングブランド「b.ring（ブリング）」より、野球日本代表「侍ジャパン」とコラボレーションした数量限定モデル『侍ジャパン×b.ringコラボ スマートリング』を、3月3日にヤマダデンキにて発売することを発表した。 【画像あり】リングと外箱が侍ジャパン仕様に商品外観 本モデルは、高精度センサーとAI解析を搭載したスマートリング「b.ring Pro」をベースに