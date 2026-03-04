民間の信用調査会社「帝国データバンク倉敷支店」によりますと、岡山県倉敷市玉島乙島の株式会社ウェルスが先月（2月）19日に岡山地裁倉敷支部から破産手続き開始決定を受けたということです。負債は1500万円に上るとみられています。 当社は、2023年（令和5年）2月に設立された鋼構造物工事業者で、地元の建設業者からの受注で、鋼材の加工、溶接により鋼構造物の築造を主体に手がけ、2025年8月期には年売上高約4000万円を