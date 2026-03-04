３月４日の北海道内は、発達中の低気圧の影響で十勝地方を中心に大雪となっています。ＪＲ北海道は特急列車を含む一部列車の運休を決めています。激しく雪が降り続いています。十勝の大樹町では車の上にこんもりと雪が積もり、町民が除雪作業に追われていました。（マチの人）「今時期は重たいですね。年寄りにはこたえる」（マチの人）「たまらないうちにやらないとどんどん大変になるので、昼から夜もずっと除雪すると思います」