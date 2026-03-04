5日、薩摩地方は朝から晴れるものの、昼前後は雲が広がりやすい見込みです。ただ天気の崩れはなく、お出かけには支障なさそうです。大隅地方はおおむね晴れますが、昼前は一時的に雲がかかるため注意が必要。朝と日中の気温差が大きく、服装で上手く調整したいところです。種子島・屋久島地方は朝から昼過ぎにかけて雲が広がるものの、雨の心配はありません。夕方以降は晴れる所が増えるでしょう。奄美地方は午前を中心に雲がか