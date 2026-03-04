＜ダイキンオーキッドレディス事前情報◇4日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞昨季はシーズン別で史上最多となる12人が初優勝を達成した。その中にはルーキーの入谷響、荒木優奈、2年目の菅楓華、〓野愛姫、稲垣那奈子が名を連ねるなど、国内ツアーの勢力図は大きく変わってきた。【写真】伊藤愛華が髪を下ろしました小祝さくら、渋野日向子、勝みなみら1998年度生まれの黄金世代の台頭以降、世代交代は急速に