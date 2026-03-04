JKAはG1「第80回日本選手権競輪」（5月1日〜6日、平塚）の出場予定選手162人を発表した。S級S班は9人が勢ぞろい。中でも同じ平塚で行われた昨年末のKEIRINグランプリを制した郡司浩平（＝神奈川）に注目が集まる。