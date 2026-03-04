タレントのLiLiCo（55）が3日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。夫で元純烈の小田井涼平（54）の塩対応ぶりを明かす場面があった。この日のテーマは国際結婚。ゲストは国際結婚した夫の過剰な愛情表現について語り、話を振られたLiLiCoは「何かあると思います？」と自虐的に語った。「よく考えたら逆なんだよね。（ほかのゲスト）みんなは日本人側で、私は外国人側なので何もない